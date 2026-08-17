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Miembros colombianos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Marina recuperan cuerpos de un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,4, en el barrio Capri, al sur de Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Miembros colombianos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Marina recuperan cuerpos de un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,4, en el barrio Capri, al sur de Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo este lunes que el terremoto del pasado 10 de agosto deja hasta el momento 289 fallecidos, 15 menos que la cifra de 304 divulgada horas antes por el Instituto de Medicina Legal (IML).

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