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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, Dilian Francisca Toro, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un recorrido para atender las afectaciones que dejó el terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (X @alejoeder / EFE)
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, Dilian Francisca Toro, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un recorrido para atender las afectaciones que dejó el terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (X @alejoeder / EFE)
/ @alejoeder
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país y que deja al menos 111 muertos y cientos de heridos.

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