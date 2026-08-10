El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país y que deja al menos 111 muertos y cientos de heridos.

“El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine”, expresó el mandatario acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

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Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

Tras su declaración, el mandatario anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

San José del Palmar limita al oeste con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y por eso el terremoto causó grandes daños en Pereira y Cali, las capitales de esas dos regiones, respectivamente.

El balance nacional que había divulgado previamente el Gobierno era de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados. De la Espriella no actualizó esas cifras durante su visita al Chocó.

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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira | Video: EFE

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