El aeropuerto internacional Matecaña, de la ciudad colombiana de Pereira, permanece con su operación comercial suspendida y hay incertidumbre sobre su reapertura, por los graves daños que causó en su infraestructura el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a gran parte del país.

La terminal aérea, la principal de la turística región del Eje Cafetero y cuya renovación fue entregada en 2020, es una de las edificaciones más afectadas de Pereira, capital del departamento de Risaralda, y donde murieron tres personas que estaban esperando para abordar un vuelo de la aerolínea Avianca.

En videos publicados en redes sociales se ve como parte del techo del aeropuerto cae al suelo, así como el desprendimiento de la fachada y el movimiento de los vidrios durante el terremoto.

Un día después, cientos de personas trabajan en la remoción de escombros y en la puesta en operación comercial de la terminal aérea.

Los trabajadores del aeropuerto arrojan fuera de la terminal pedazos del techo y de escombros, mientras que ingenieros evalúan los daños que tiene la infraestructura y que, por el momento, hacen imposible que los ciudadanos puedan ingresar al lugar.

Según la Aeronáutica Civil (Aerocivi), en este momento sólo están aterrizando en esta terminal vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria.

“Esta restricción se mantendrá vigente mientras los equipos especializados realizan las intervenciones necesarias por las fisuras identificadas en la pista, la desconexión de los sistemas de comunicaciones ATS y las evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control”, agregó este organismo en un comunicado.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aterrizó este martes en el aeropuerto Matecaña, del que entró y salió directamente por la pista.

En las inmediaciones de la terminal, también aparecieron varias personas con maletas a la espera de poder viajar, pero las autoridades las detuvieron e informaron que esto no ocurriría hasta nuevo aviso, pues aún queda bastante trabajo por hacer para el regreso de la operación comercial.

En 22.000 metros cuadrados, el aeropuerto contaba con espacios amplios para hacer sus trámites y para viajar, así como una renovada área de restaurantes y un cielo raso que, con unas estéticas ondulaciones buscaba hacerle un homenaje a las características físicas del paisaje rural cafetero, pero que terminó en la víspera por el suelo.

El fuerte terremoto de ayer deja al menos 181 personas fallecidas, según informó este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

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