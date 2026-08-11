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Trabajadores retiran escombros del Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Trabajadores retiran escombros del Aeropuerto Internacional Matecaña tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

El aeropuerto internacional Matecaña, de la ciudad colombiana de Pereira, permanece con su operación comercial suspendida y hay incertidumbre sobre su reapertura, por los graves daños que causó en su infraestructura el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a gran parte del país.

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