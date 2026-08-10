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El pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprendió por el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).
El pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprendió por el terremoto que sacudió Colombia. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde Mauricio Salazar.

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