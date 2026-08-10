Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde Mauricio Salazar.

“La situación es crítica”, dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó.

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El terremoto se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, donde hay al menos 20 edificaciones colapsadas, según las autoridades y reporteros de la AFP.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que “tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay “heridos” y “daños tumbas en las edificaciones”. Un video obtenido por un periodista de la AFP muestra un edificio caído en Quibdó, la capital de esa región.

Personas caminan por una calle tras evacuar sus hogares debido al terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Joaquín SARMIENTO / AFP). / JOAQUIN SARMIENTO

“Muy duro, durísimo”

Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la región turística del Eje Cafetero.

“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa", dijo a la AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a viajar al Eje Cafetero para evaluar la situación.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, dijo en X De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 provocó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

“Nos dimos cuenta porque las lámparas iban y venían. Yo sentí, pero pensé que era un mareo mío porque a veces me dan mareos”, dijo Ana Hernández, ama de casa de 66 años en la ciudad venezolana de Maracaibo.

Ofrecimiento de ayuda

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami.

Las autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que brindará “todo el apoyo que requiera” Colombia.

También Israel ofreció ayuda, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del ultraderechista De la Espriella.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

“El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Galán aseguró a Blu Radio que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.