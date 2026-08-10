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Resumen

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Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP).
Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jonh Bonilla / AFP).
/ JONH BONILLA
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

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