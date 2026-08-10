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Resumen

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El aeropuerto de Pereira afectado por el terremoto en Colombia. (Captura de video).
El aeropuerto de Pereira afectado por el terremoto en Colombia. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Al menos siete aeropuertos de Colombia sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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