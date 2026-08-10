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Una persona observa una vivienda afectada luego de un terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Leonardo Castañeda / EFE)
Una persona observa una vivienda afectada luego de un terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Leonardo Castañeda / EFE)
/ Leonardo Castañeda
Por Agencia EFE

El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró este lunes un toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y que deja un saldo parcial de 111 muertos en varias regiones.

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