El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró este lunes un toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y que deja un saldo parcial de 111 muertos en varias regiones.

“Desde hoy a la seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba”, manifestó el alcalde con la voz entrecortada.

🇨🇴🆘 Alcalde de Pereira se conmueve al borde de las lágrimas ante el saldo que dejó el terremoto en la ciudad



Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas durante una transmisión en vivo, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, dio a conocer el crítico balance… pic.twitter.com/Xsuoia4LMJ — Político Latam (@politico_latam) August 11, 2026

A Salazar también se le quebró la voz cuando hizo un balance de las personas fallecidas en su ciudad, capital del departamento de Risaralda, uno de los cinco más afectados por el terremoto, junto con los de Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

“Llevamos ya cerca de 55 personas fallecidas, algunos centros hospitalarios han colapsado dada la demanda, tenemos 18 edificaciones que han sido reportadas como colapsadas completamente y 60 edificaciones que de manera parcial se han visto afectadas”, agregó el alcalde de Pereira, ciudad de cerca de 490.000 habitantes.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar en el departamento del Chocó, que limita por el este con Risaralda y con el Valle del Cauca, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira | Video: EFE

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