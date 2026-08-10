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El presidente de Argentina, Javier Milei, estrechando la mano del mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Presidencia argentina / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, estrechando la mano del mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Presidencia argentina / AFP)
/ ARGENTINE PRESIDENCY
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció el envío de ayuda a Colombia y expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al país andino y que hasta el momento ha causado al menos 111 muertos.

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