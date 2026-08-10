A través de las plataformas digitales quedaron registrados los segundos de terror que vivieron dos jóvenes dentro de un centro comercial de Pereira. (Foto: Instagram / @soy_gallego)
A través de las plataformas digitales quedaron registrados los segundos de terror que vivieron dos jóvenes dentro de un centro comercial de Pereira. (Foto: Instagram / @soy_gallego)
Por Redacción EC

Este lunes 10 de agosto se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, entre otros se vieron afectadas por el movimiento telúrico, que provocó grandes pérdidas materiales y causó alarma entre los pobladores de la zona. A través de las redes sociales se dinfundió videos que registraron los momentos de tensión, entre ellos, el de dos jóvenes que vivieron este hecho en un centro comercial de Pereira.

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