Este lunes 10 de agosto se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales, entre otros se vieron afectadas por el movimiento telúrico, que provocó grandes pérdidas materiales y causó alarma entre los pobladores de la zona. A través de las redes sociales se dinfundió videos que registraron los momentos de tensión, entre ellos, el de dos jóvenes que vivieron este hecho en un centro comercial de Pereira.

En las diversas plataformas digitales quedaron grabados los segundos de terror que vivieron los pobladores de la ciudad de Pereira, una de las zonas afectadas por el fuerte sismo que sacudió Colombia.

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En medio del terremoto en Colombia, dos jóvenes lograron grabar con sus celulares los instantes en que el temblor comenzó a sentirse con mayor intensidad dentro del centro comercial de Pereira.

En las imágenes se observa cómo ambos reaccionan ante la fuerza del movimiento y buscan refugio debajo de una mesa, mientras a su alrededor aumenta la tensión entre las personas que permanecían en el lugar.

Durante la grabación también se escuchan gritos y fuertes estruendos, reflejando el nivel de temor que provocó el sismo entre quienes se encontraban dentro del establecimiento.

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Segundos después, partes del techo del centro comercial comenzó a desprenderse y caer, una situación que incrementó la angustia de las personas que permanecían refugiadas ante la intensidad del movimiento.

Colombia sufrió hoy lunes 10 de agosto un terremoto de 7,4 grados. Las autoridades se pronunciaron sobre si hay alerta de tsunami en la costa colombiana. FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) localizó el sismo a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y precisó que el evento ocurrió a las 7:34:29 a. m. (hora local de Colombia). Rápidamente, las autoridades iniciaron acciones para reducir los daños y apoyar a las personas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.