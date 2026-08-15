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Resumen

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Un hombre observa edificaciones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Un hombre observa edificaciones afectadas por el terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado.

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