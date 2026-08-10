Un video en redes sociales fue difundido este lunes 10 de agosto después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,4 afectara la zona cafetera de Colombia. Al parecer, una mujer junto a un bebé de pocos meses fueron rescatados después de permanecer debajo de los escombros de un edificio en Cali.

En el material se observa el operativo en el que equipos de rescate junto a la comunidad los sacan con vida y finalizan su sufrimiento.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, manifestó en varias ocasiones que Cali sufrió graves afectaciones e instó a que las personas estuvieran unidas.

“Caleños, este es un momento para estar unidos. Hoy no podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos y trabajar juntos”, aseguró.

Además, confirmó que los “organismos de socorro están en las zonas afectadas, adelantando las operaciones de búsqueda y rescate, y nosotros estamos recorriendo la ciudad, escuchando a las familias, recogiendo información y haciendo el censo para saber quiénes necesitan ayuda”.

Uno de esos operativos fue el de la mujer con el bebé, el cual tiene de fondo unas voces de los rescatistas, quienes expresan preocupación constante por su seguridad.

“Ojo con esa pared” o “Cójalo, cójalo, cójalo” eran algunas de las palabras que la comunidad que intentaba ayudar expresaba mientras salvaban a la madre y su hijo.

Cuando el menor y la mujer estuvieron a salvo, se escuchan varios gritos de celebración.

🔴🇨🇴 Rescatan a un bebé y a una persona tras terremoto en Colombia: equipos de emergencia lograron rescatar entre los escombros a dos personas con vida.



Luego de horas de trabajos de rescate en Colombia, se dio a conocer a través de redes sociales un video en el que rescatistas… pic.twitter.com/EmUrPHMsIc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco, se pronunció durante todo el 10 de agosto para liderar la emergencia en el departamento.

Según la mandataria, “en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se consolidó, municipio por municipio, un balance de las principales afectaciones y necesidades que deja la emergencia en el Valle del Cauca”.

Esta información fue presentada por la gobernadora al presidente durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) “con el propósito de coordinar las ayudas que requieren el departamento y las familias damnificadas”.

Las autoridades vallecaucanas señalaron que continúan trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública, los gobiernos municipales y el Gobierno Nacional para “responder a la emergencia, atender las necesidades de las comunidades afectadas y proteger la vida de los vallecaucanos”.

En el sector de Tequendama, los organismos de socorro y la Fuerza Pública avanzan en las labores de atención tras el colapso de un edificio.

La Gobernación del Valle del Cauca aseguró que gestionó maquinaria amarilla, una planta eléctrica, lazos, gafas y reflectores para reforzar las labores de búsqueda y atención durante la noche.

Por su parte, el alcalde Alejandro Éder, aseguró que “Ante las amenazas de saqueos, hemos tomado la decisión de militarizar Cali. Ya hay tropas recorriendo la ciudad para proteger a los ciudadanos y sus bienes, y contamos con ingenieros de las Fuerzas Militares apoyando las labores de búsqueda, rescate y atención”.