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Resumen

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Bebé y su madre son rescatados con vida de edificio colapsado en Cali, Colombia. (Captura de video).
Bebé y su madre son rescatados con vida de edificio colapsado en Cali, Colombia. (Captura de video).
Por El Tiempo de Colombia, GDA

Un video en redes sociales fue difundido este lunes 10 de agosto después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,4 afectara la zona cafetera de Colombia. Al parecer, una mujer junto a un bebé de pocos meses fueron rescatados después de permanecer debajo de los escombros de un edificio en Cali.

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