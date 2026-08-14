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Personas esperan en carpas este jueves, junto al edificio Reserva de Meléndez afectado por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Personas esperan en carpas este jueves, junto al edificio Reserva de Meléndez afectado por el terremoto de magnitud 7,4 en Cali (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Por Agencia EFE

Treinta bomberos rescatistas y cinco ingenieros especializados en estructuras salieron este viernes desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Cali, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia.

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