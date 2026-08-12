La brigada mexicana de socorristas Los Topos llegó este miércoles a la ciudad colombiana de Cali para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas.

Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira que el 24 de junio causaron más de 6.300 muertos, y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

“Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos”, aseguró el brigadista.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

“Esta es una situación fuera de lo normal y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios”, agregó Méndez a periodistas, al lado del alcalde.

Una persona espera junto a los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, en el sector de La Lorena en Pereira, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)

La brigada de rescate Topos Tlatelolco se creó en septiembre de 1985 cuando un grupo de ciudadanos voluntarios comenzó las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros que dejó el terremoto de Ciudad de México de magnitud 8,1.

“Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados”, añadió el brigadista.

El terremoto ha causado la muerte de por lo menos 181 personas, según el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos y hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros tanto en Cali como en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

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