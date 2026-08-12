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Resumen

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Fotografía que muestra los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía que muestra los escombros de una vivienda este martes, en el sector de Corocito en Pereira (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

La brigada mexicana de socorristas Los Topos llegó este miércoles a la ciudad colombiana de Cali para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas.

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