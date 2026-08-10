La Alcaldía de Cali decretó el toque de queda entre las 20:00 horas de este lunes y las 06:00 del martes, así como la militarización de la ciudad ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 132 muertos en Colombia y numerosas estructuras derrumbadas o dañadas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.

“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó Eder, quien pidió a los ciudadanos informar de cualquier intento de saqueo o situación de inseguridad.

El mandatario señaló que la presencia de la Policía y el Ejército se reforzará en distintos sectores de la ciudad, especialmente en las comunas 17 y 19 y en las zonas donde hubo mayores daños.

“Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados”, agregó.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, visitó esta tarde Quibdó, capital del departamento del Chocó, región donde está San José del Palmar, epicentro del terremoto, y luego se trasladó a Cali.

Como parte del refuerzo de las labores de emergencia, Cali recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares.

Eder también hizo un llamado a la ciudadanía para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y continuar con las donaciones para los damnificados.

También se declaró la calamidad pública para concentrar los recursos y esfuerzos institucionales en la atención de la emergencia, la protección de la vida y la respuesta en los puntos que continúan requiriendo asistencia.

Suspendido el Festival Petronio Álvarez

La emergencia llevó igualmente a la Alcaldía a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que estaba prevista para celebrarse entre el 12 y el 17 de agosto.

La Administración señaló que las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales relacionadas con el festival quedarán sujetas a la evaluación de las autoridades y organismos de socorro sobre la evolución de la emergencia.

La Secretaría de Cultura informó que da prioridad al bienestar de los artistas que ya se encontraban en Cali y mantiene comunicación con colectivos artísticos, portadores de tradición, líderes del Pacífico, proveedores y aliados del festival para definir los pasos a seguir.

“Caleños, esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos adelante”, concluyó Eder.

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