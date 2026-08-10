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Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
Por Agencia EFE

La Alcaldía de Cali decretó el toque de queda entre las 20:00 horas de este lunes y las 06:00 del martes, así como la militarización de la ciudad ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 132 muertos en Colombia y numerosas estructuras derrumbadas o dañadas.

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