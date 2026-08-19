La Alcaldía de Cali hará un peritaje para determinar si hubo fallas en los códigos de construcción, errores de ingeniería, deficiencias en la inspección o posible corrupción en la construcción de algunos de los edificios que se derrumbaron en esa ciudad colombiana por el terremoto de la semana pasada.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la decisión responde especialmente a la preocupación que provocan a las autoridades las edificaciones que resultaron afectadas por el sismo, que hasta el momento deja 144 personas fallecidas y 1.569 heridas en esta ciudad.

“Me llama la atención la cantidad de edificios relativamente nuevos que se cayeron. Eso requiere de una investigación”, afirmó Eder, quien señaló que ya ha conversado con representantes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y con expertos de la Universidad del Valle para avanzar en una evaluación técnica independiente.

El alcalde indicó que el propósito será establecer qué ocurrió y determinar si las construcciones cumplían con las normas vigentes o si existieron irregularidades durante alguna de las etapas de su construcción.

“Vamos a hacer un peritaje a fondo para entender qué ocurrió, verificar si hubo corrupción, si hubo atajos que se tomaron durante la construcción de los edificios o si no hubo una inspección o vigilancia adecuada de las mismas, todo eso lo queremos saber para tomar las medidas”, manifestó el gobernante.

Más de 7.700 inmuebles afectados

La dimensión de los daños ha llevado a la ciudad a reforzar las evaluaciones estructurales, mientras que la Alcaldía ha recibido 7.797 reportes ciudadanos de viviendas o inmuebles afectados; adicionalmente, se contabilizan 46 edificaciones colapsadas, 177 con colapso parcial y 197 con daños estructurales.

Más de 50 equipos de ingenieros estructurales trabajan en las inspecciones detalladas y hasta ahora han revisado a fondo 920 edificaciones.

De ellas, alrededor de 400 presentan problemas estructurales graves o algún tipo de colapso parcial y algunas podrían ser demolidas.

La Administración local también mantiene equipos encargados de realizar evaluaciones preliminares para determinar cuáles inmuebles requieren una revisión especializada.

“La emergencia no termina con la recuperación de las víctimas ni con la estabilización de las estructuras, ahora se abre una etapa de reconstrucción en la que será necesario establecer responsabilidades y corregir posibles fallas que hayan quedado expuestas”, insistió el alcalde de Cali.

Seis víctimas siguen en proceso de recuperación

Mientras avanzan las evaluaciones, los organismos de socorro continúan trabajando este miércoles en la recuperación de las seis últimas víctimas del terremoto, ubicadas en tres lugares diferentes.

“No descansaremos hasta que las recuperemos con dignidad”, afirmó Eder al referirse a las labores que continúan en las zonas afectadas.

De las 144 personas fallecidas confirmadas hasta ahora, 132 ya fueron entregadas a sus familias tras los procesos de identificación y recuperación.

Entre tanto, más de 300 funcionarios participan en la caracterización de las familias afectadas y hasta ahora han sido censadas unas 10.000 familias, que representan a más de 25.000 personas, según el promedio establecido por la Alcaldía.

El alcalde insistió en que los damnificados no son únicamente quienes perdieron sus viviendas por el colapso de edificios, sino también las familias cuyos inmuebles presentan daños y que deberán afrontar un proceso prolongado de recuperación.

“Esta es una crisis que apenas comienza y tenemos que estar preparados todos para enfrentar lo que viene”, concluyó Eder.

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