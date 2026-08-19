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Vista de los escombros del edificio Vanessa, derrumbado en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026, días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
Vista de los escombros del edificio Vanessa, derrumbado en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026, días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

La Alcaldía de Cali hará un peritaje para determinar si hubo fallas en los códigos de construcción, errores de ingeniería, deficiencias en la inspección o posible corrupción en la construcción de algunos de los edificios que se derrumbaron en esa ciudad colombiana por el terremoto de la semana pasada.

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