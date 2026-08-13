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Resumen

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Equipos de rescate retiran los escombros de un edificio dañado en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026, tres días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Equipos de rescate retiran los escombros de un edificio dañado en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026, tres días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Más de 72 horas han pasado desde que el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes a Colombia, una tragedia que deja al menos 273 fallecidos y 377 personas permanecen desparecidas, pero la esperanza de encontrar más sobrevivientes debajo de los escombros permanece.

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