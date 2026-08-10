Colombia sufrió este lunes 10 un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado, hasta el momento, más de 100 fallecidos. El gobierno declaró de inmediato una situación de “desastre nacional” y el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un Puesto de Mando Unificado para gestionar la crisis.

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El municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó, fue el epicentro del sismo y los reportes de los medios colombianos señalan que la localidad ha sufrido daños materiales de gravedad, que han puesto en riesgo la infraestructura general.

En la cercana Quibdó, capital de dicho departamento, también se reportó una situación crítica en diversas edificaciones y varios heridos.

La región chocoana registró cuatro decesos, mientras que se contabilizaron 27 en el departamento Valle del Cauca. Sin embargo, por ahora es el departamento de Risaralda el que tiene la mayor tasa de fatalidad a causa del desastre con 40 muertos, según cifras de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

Preocupación y respuesta

Tras el movimiento telúrico, la preocupación entre la ciudadanía ha persistido, aunque con otro alcance según comenta Nelson Matta, periodista del diario “El Colombiano”, quien refiere que la población ha ido pasando del “pánico inicial” a una sensación expectante ante la respuesta estatal a la crisis. “Básicamente toda la atención se está movilizando a las operaciones de rescate”, apunta.

El fuerte sismo de magnitud 7,4 provocó daños en distintas zonas del país y activó labores de rescate y atención de emergencia. Foto: EFE.

En diálogo con “El Comercio”, el reportero explica que, si bien Colombia tiene una cultura de prevención sísmica, el movimiento geológico de esta mañana sorprendió en gran medida a la población, debido a que es el de mayor magnitud registrado en una década.

“La situación ha ido evolucionando desde las 7:30 de la mañana, cuando hubo muchos momentos de pánico, y ahora la situación es de enorme expectativa, estamos en la etapa de rescate de personas que quedaron bajo estructuras colapsadas”, señala Matta.

“Sin embargo, algunas personas todavía sienten temor, ya que empezaron a circular mensajes maliciosos por redes y WhatsApp indicando que se iban a presentar otras réplicas y de momento solo se presentaron dos menores y que no generaron más afectaciones”, agrega el periodista.

Cerca del mediodía (hora de Colombia) el presidente colombiano reportó ante los medios locales que el terremoto había dejado un saldo de 1.500 casas dañadas, de las que casi 40 estaban “completamente destruidas”.

Por su parte, León Fabio Marín, alcalde de San José del Palmar, declaró a Radio Caracol que por lo menos una decena de edificaciones de la jurisdicción habían colapsado y que más de 500 viviendas sufrieron daños importantes.

El terremoto ha afectado a Colombia tan solo tres días después del inicio formal del gobierno de Abelardo de la Espriella y Nelson Matta comenta que la percepción de la ciudadanía con respecto a la gestión del desastre por parte del nuevo gobierno es de “total expectativa” entre la ciudadanía.

Desde la perspectiva de Jorge Andrés Rico, analista y asesor político colombiano, el movimiento telúrico se produce en lo que ha sido “una semana muy agitada para Colombia”, debido a que el nuevo mandato presidencial llegó de la mano de acciones ofensivas contra grupos armados organizados, en línea con el discurso de campaña de De la Espriella.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje al país tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto | Foto: Captura de 'X'

Pero el actual contexto de la crisis provocada por el sismo supone un cambio drástico de prioridades para el gobierno que acaba de asumir funciones.

“Con el sismo, el gobierno de Colombia debe volcar el esfuerzo completamente hacia las acciones de atención a la ciudadanía, y así está ocurriendo. De hecho, De la Espriella reaccionó inmediatamente a través no solo de mensajes sino también de acciones de puntos unificados de atención en las distintas zonas de desastre”, describe Rico.

Para el analista colombiano, la reacción general fue de “miedo y desconfianza”, atribuyéndola a que eventos como el reciente terremoto no son extraños, pero sí poco frecuentes dentro del contexto colombiano. Más allá de esto, sí hay un nivel de percepción de un accionar como mínimo inmediato del gobierno ante la crisis y de preocupación no solo por el control de daños a nivel material, sino también a través de la lucha contra la desinformación que ha venido circulando.

“Todas las instituciones en este momento están llevando a cabo controles constantes tanto a nivel municipal como regional y nacional, sobre todo porque después de un evento como este pueden darse réplicas, y también algo que genera mucho daño es que se masifique el miedo, por lo que la gobernación, la alcaldía y el gobierno nacional están buscando que se corten cadenas de WhatsApp y redes sociales y se actúe desde la información institucional”, explica Rico.

Asimismo, el asesor y analista político destaca que Colombia ha recibido un “apoyo masivo” de procedencia internacional que ha contribuido a la capacidad de respuesta del gobierno.

“Los organismos internacionales ya se han sumado a la ayuda para que el gobierno de Abelardo de la Espriella pueda desplegar recursos en distintos territorios. Hay zonas urbanas que reciben acciones de ayuda de forma muy rápida, pero hay otras como la del Chocó donde es mucho más complejo porque son localidades rurales, afectadas por la violencia y con problemas históricos, a lo que se suman acciones del anterior gobierno”, expone Rico.

El (mal) rol del gobierno previo

Si bien la consideración alrededor de la respuesta de De la Espriella parece ser positiva por ahora, Nelson Matta aclara que dicha opinión es mucho más negativa con respecto a la gestión que acaba de dejar el poder, debido al mal uso de los recursos de prevención de desastres que tuvo lugar durante el gobierno de Gustavo Petro.

“En cuanto al gobierno anterior, de Gustavo Petro, la percepción es muy mala. De hecho, es importante indicar que uno de los principales escándalos de corrupción de esa gestión se presentó justamente al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), que es la entidad estatal encargada de atender esta situación”, apunta.

El caso que menciona el reportero es el que estalló en febrero del 2024 con los llamados “carrotanques de La Guajira”, cuando se denunciaron sobrecostos y contratos irregulares por material destinado a llevar agua potable a las comunidades vulnerables de dicho departamento de Colombia.

Dichas adquisiciones se hicieron por un monto de 46.800 millones de pesos (cerca de 14,8 millones de dólares) y los vehículos comprados permanecieron inactivos durante meses.

La Guajira es una de las regiones más pobres de Colombia. (FOTO: twitter @desca_cdih).

Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos de los directivos más importantes de la UNGRD, señalaban que los fondos de esa entidad eran usados para la negociación política y la compra de votos parlamentarios. Entre los implicados se encontraban Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.

“Allí se ha comprobado con múltiples expedientes de la fiscalía que involucran a cerca de 30 personas que se utilizaban los recursos de esta entidad para sobornar congresistas con el propósito de aprobar las reformas que pretendía pasar el gobierno Gustavo Petro, de modo que desde ese punto de vista la percepción frente al gobierno anterior ha sido muy mala”, explica Matta.

Independientemente de este detalle, tanto Rico como Matta coinciden en que hubo intentos de politizar el desastre por parte de ciertos sectores, sobre todo desde la oposición como consecuencia de la polarización que hubo en las recientes elecciones presidenciales.

“Algunos sectores políticos salieron a politizar el evento, lo cual es un despropósito y la ciudadanía lo está repudiando. A través de redes sociales se generan mensajes tratando de hacer conexiones con contextos políticos y esto genera obviamente mucha más radicalización en un segmento de la opinión pública, que ni siquiera está polarizado, sino directamente radicalizado”, argumenta Rico.

A pesar de esto, los profesionales consultados argumentan que la reacción mayoritaria de la población colombiana ha sido de movilización y solidaridad ante la tragedia.

“Lamentablemente Colombia es un país de tragedias, tanto dentro del orden de los desastres naturales como de las relacionadas con el conflicto armado y la violencia. Eso ha generado que la solidaridad las instituciones encargadas de la respuesta a este tipo de situaciones se movilicen de manera muy rápida, por lo que ha llegado suficiente ayuda en estos momentos a las principales ciudades donde se han presentado estos desastres. De todas maneras, sí hay algunos municipios que son más alejados de centros urbanos de los que todavía se tiene muy poca noticia y hasta allá va a tardar un poco más en llegar la ayuda, pero en general uno ve que hay una gran solidaridad nacional por movilizar las ayudas en este caso”, remata Nelson Matta.

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