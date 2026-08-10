Por Guillermo Vera Ayala

Colombia sufrió este lunes 10 un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado, hasta el momento, más de 100 fallecidos. El gobierno declaró de inmediato una situación de “desastre nacional” y el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un Puesto de Mando Unificado para gestionar la crisis.

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