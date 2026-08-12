El reconocido chef español José Andrés anunció este miércoles un millón de dólares para Colombia y ayudar a que los “pequeños negocios de alimentos” en ese país sudamericano reabran sus puertas después del terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, que hasta el momento deja 265 muertos y 3.494 heridos.

En un mensaje en la red social X, el cocinero y filántropo José Andrés habló de “una donación de un millón de dólares para Colombia, para ayudar a que los pequeños negocios de alimentos reabran sus puertas” y que a su debido tiempo, la organización ‘World Central Kitchen’ “ayudará a @LTFund (Longers Table Fund)” a determinar “dónde el dinero puede tener un mayor impacto a corto plazo”.

El chef asturiano a través de ‘World Central Kitchen’ abastece de comida a zonas del mundo afectadas por desastres naturales o bélicos.

La ONU divulgó también este miércoles que prepara una asignación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) para asistir a Colombia tras el terremoto.

Entre las agencias de la ONU movilizadas, el Programa Mundial de Alimentos “está enviando comida” y la Organización Mundial de la Salud está “despachando suministros médicos desde sus almacenes en el país”, detalló el portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq.

Mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró la “emergencia económica” para afrontar la crisis provocada por el sismo.

“Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496”, dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá.

El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

La emergencia deja además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 averiadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado por el mandatario.

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El gobierno ultraderechista de Colombia negó el miércoles 12 de agosto los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por "consideraciones ideológicas". (AFP)

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