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Resumen

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Un hombre observa un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Dosquebradas Risaralda, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Un hombre observa un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Dosquebradas Risaralda, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El reconocido chef español José Andrés anunció este miércoles un millón de dólares para Colombia y ayudar a que los “pequeños negocios de alimentos” en ese país sudamericano reabran sus puertas después del terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, que hasta el momento deja 265 muertos y 3.494 heridos.

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