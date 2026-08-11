Familiares y amigos continuaban buscando este martes con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia, que causó la muerte del al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.

La tierra tembló en Colombia a las 07.34 hora local de la víspera (12.34 GMT) por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, un pueblo del departamento del Chocó, en la región del Pacífico, situado en límites con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, entre los más afectados por la tragedia.

En Cali, donde hay al menos 85 fallecidos, según cifras preliminares de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), y en Pereira, con 66 víctimas mortales confirmadas, la gente pide ayuda para encontrar a los suyos.

Se espera que el número de víctimas suba a lo largo del día, a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales en las primeras 72 horas tras el sismo para el hallazgo de supervivientes.

“Juan Romero vive en Pereira, Risaralda. Ayúdanos a encontrarlo”. “Henry Palacio y Sonia de la Pava, dos personas de la tercera edad son buscadas, no han tenido comunicación con ellos. Estaban en la Unidad Residencial Verona I de Pereira”. “Se busca a la familia Lozano Mora en Cali, ayúdanos a encontrarlos”. Estos son algunos de los mensajes que inundan hoy las redes sociales.

Entre las personas que no han podido ser localizadas después del terremoto hay 164 españoles, según informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Una de ellas es Alicia Cabrera Zagalaz, de 32 años, cuya tía, Julia María Cabrera Ruiz, se comunicó con EFE en Bogotá para tratar de obtener información sobre su sobrina y otros familiares.

Integrantes de organismos de socorro buscan personas desaparecidas en los escombros del edificio Torres del Limonar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán

“Necesitaría saber noticias de mi sobrina Alicia Cabrera Zagalaz. Es una chica española de la provincia de Jaén que ha salido con su madre, María Dolores Zagalaz, y una tía de vacaciones a Colombia. Ellas viajaron el jueves”, dijo la mujer en un mensaje de audio.

Entre los casos que más repercusión han tenido están el de Darío Patiño Rivera, padre del periodista Darío Fernando Patiño, quien vivía en el edificio Torres del Limonar, de Cali; o el de la niña Violeta Guerrero, quien estaba en casa de su abuela, Amparo Jaramillo, en el Conjunto Residencial Guadalupe, uno de los que colapsó con el terremoto y de quienes nada se sabe desde entonces.

Los equipos de rescate buscan sin descanso entre los escombros a los centenares de personas que siguen desaparecidas y sobre las cuales las autoridades no tienen cifras consolidadas, como tampoco de muertos y heridos por esta tragedia, la peor de Colombia en este primer cuarto del siglo XXI.

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