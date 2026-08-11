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Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Familiares y amigos continuaban buscando este martes con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia, que causó la muerte del al menos 169 personas, así como el derrumbe de decenas de edificios, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos.

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