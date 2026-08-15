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Un perro de búsqueda y rescate del Ejército colombiano participa en la búsqueda de supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
Un perro de búsqueda y rescate del Ejército colombiano participa en la búsqueda de supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

Familiares de la mujer que resistió casi 37 horas atrapada por el terremoto en Colombia confirmaron el sábado su muerte después del rescate, mientras continúa la remoción de escombros en el país con la esperanza mínima de encontrar sobrevivientes.

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