Familiares de la mujer que resistió casi 37 horas atrapada por el terremoto en Colombia confirmaron el sábado su muerte después del rescate, mientras continúa la remoción de escombros en el país con la esperanza mínima de encontrar sobrevivientes.

El sismo de magnitud 7,4, el más potente del siglo en Colombia, deja desde el lunes al menos 294 muertos y casi 4.000 heridos con las ciudades de Cali y Pereira como las más castigadas.

¡Logramos rescatar a Daniela!



Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más. pic.twitter.com/InTwQBnIS5 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

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Daniela Largo, cuyo rescate el martes se convirtió en un símbolo de esperanza, falleció en la noche del viernes en un hospital, según informaron a la AFP sus familiares.

La mujer de 32 años fue sacada de los escombros en una camilla en Pereira en medio de gritos de alegría y aplausos, una imagen que conmovió a un país golpeado y que aún busca a por lo menos 320 desaparecidos, de acuerdo con datos del organismo de atención de desastres.

En las zonas más devastadas los rescatistas remueven pedazos de techos y paredes con maquinaria a seis días del terremoto.

Algunos regalan abrazos para aliviar el dolor de la tragedia y otros organizan recolectas para los damnificados que se concentran en albergues.

Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos participa en una jornada de búsqueda y rescate entre unos escombros causados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas, este miércoles en Cali (Colombia). (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán)

“Ya quiero que se acabe rápido todo esto”, dijo Sandra Milena Pérez, madre de Daniela Largo, en llamada con la AFP. Largo deja huérfano a un niño de 12 años.

Solidaridad

Tras la tragedia, se habilitaron puntos de atención psicológica virtual y presencial en distintos puntos del país cuando el cansancio por las extensas jornadas y la angustia se acumulan entre rescatistas y voluntarios.

Entre la maquinaria pesada y las labores de rescate, se extiende el olor a putrefacción a medida que pasan los días.

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Familiares y allegados de las víctimas que lograron recuperar sus cuerpos los enterraron en sentidos funerales.

En Cali, la ciudad con más muertos por el sismo, cientos de sobrevivientes que perdieron sus casas o que tienen miedo a que sus edificios colapsen por las réplicas pasan las noches en parques en pequeñas tiendas de acampar.

Vecinos cocinan sancocho, una sopa típica colombiana de tubérculos y carnes, para los afectados.

“Lo hago porque me nace del corazón. (Voy a) colaborar lo que más pueda a mis vecinos”, cuenta a la AFP María Josefa Aragón, cocinera voluntaria de 42 años.

Un hombre busca supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP) / JAIME SALDARRIAGA

Esperanza al límite

Tras la tragedia, algunos recorrieron miles de kilómetros para reunirse con sus familiares.

Una mujer venezolana viajó desde España hasta Cali en busca de su hija de 24 años, desparecida junto a su esposo.

Su madre la da por muerta. “Tres años sin verla para ahora verla así”, contó desesperanzada a la AFP la mujer, que pidió no ser identificada durante el viaje a Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella realizó el viernes fugaces visitas a algunos de los puntos más afectados por el sismo. El mandatario activó la emergencia económica nacional y anunció ayudas para los damnificados, con más de 14.000 viviendas destruidas hasta el momento.

También se activaron programas e incluso aplicaciones móviles para el rastreo de mascotas desaparecidas.

Desde Bogotá, sin afectaciones remarcables por el terremoto, cadenas humanas apilan miles de toneladas de ayuda humanitaria donada para las zonas más afectadas.

“No están solos (...) Para mí es como si fuera familia”, dijo Laura Mendoza, asesora y voluntaria de 47 años.

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Las labores de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles 12 de agosto en su "fase final": socorristas aceleran la búsqueda bajo los edificios caídos antes de que concluyan las primeras 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes. (AFP)

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