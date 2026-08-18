El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo de magnitud 7,4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

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Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país. También actualizó la cifra de víctimas a la baja con 289 fallecidos y 4.187 heridos.

“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, dijo De la Espriella.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entra en la etapa de remoción de escombros con riesgos mínimos de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 143 personas.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

El mandatario dijo haber encargado al ministro de Vivienda la Puesta en marcha del “Plan Milagro de Reconstrucción”, con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.