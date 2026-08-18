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Resumen

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Personas en motocicletas pasan frente a un edificio destruido en el barrio Medrano de Quibdó, departamento del Chocó, Colombia, el 15 de agosto de 2026, días después del terremoto de magnitud 7,4. (Foto de ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP).
Personas en motocicletas pasan frente a un edificio destruido en el barrio Medrano de Quibdó, departamento del Chocó, Colombia, el 15 de agosto de 2026, días después del terremoto de magnitud 7,4. (Foto de ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP).
/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Por Agencia AFP

El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

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