Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.
TE PUEDE INTERESAR
- Filipinas: un adolescente mata a tiros a otro en un colegio y lo retransmite en Facebook
- Trump castiga a Corea del Sur y se acerca a Kim Jong-un: ¿represalia por la guerra en Irán o presión económica?
- Rusia advierte a Reino Unido de “inevitables consecuencias” por proveer drones a Ucrania
- Sismo de magnitud 4 se siente en zona costera afectada por doble terremoto en Venezuela
- Medio Oriente bajo la sombra de la bomba nuclear: “Estados Unidos tiene todavía muchos otros medios para utilizar contra Irán”