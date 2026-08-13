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Un grupo de brigadistas traslada una camilla en el Hospital Universitario del Valle (HUV) afectado tras el terremoto de magnitud 7,4 en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán / EFE)
Un grupo de brigadistas traslada una camilla en el Hospital Universitario del Valle (HUV) afectado tras el terremoto de magnitud 7,4 en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026. (Ernesto Guzmán / EFE)
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes dejó su rastro de destrucción en el Hospital Universitario del Valle (HUV), uno de los principales de Cali, donde se mezclan historias de heroísmo y de tragedia.

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