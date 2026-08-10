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Miembros del Ejército colombiano se movilizan para atender los efectos del terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ejército de Colombia vía X @COL_EJERCITO)
Miembros del Ejército colombiano se movilizan para atender los efectos del terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Ejército de Colombia vía X @COL_EJERCITO)
Por Agencia EFE

El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia este lunes y que ya ha dejado al menos 111 fallecidos, según el último balance del Gobierno.

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