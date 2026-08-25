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Resumen

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La fachada del aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia, el 25 de agosto de 2026. (Jhonier Stiven / EFE)
La fachada del aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia, el 25 de agosto de 2026. (Jhonier Stiven / EFE)
/ Jhonier Stiven
Por Agencia EFE

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira reanudó este martes sus operaciones aéreas nacionales e internacionales con la llegada de un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá y otro de Clic procedente de Medellín, después de sufrir graves daños por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

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