El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira reanudó este martes sus operaciones aéreas nacionales e internacionales con la llegada de un vuelo de Copa Airlines procedente de Panamá y otro de Clic procedente de Medellín, después de sufrir graves daños por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

Según la gerencia del aeropuerto, “con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios y mantener el orden dentro de las instalaciones durante esta etapa de transición (...) las aerolíneas iniciarán operaciones de manera gradual”.

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Debido a los daños sufridos por la terminal, de las seis salas de embarque solo dos están disponibles y únicamente se utilizará la planta baja del edificio, debido a que el techo del segundo piso, de donde cayeron varias láminas, todavía no ha sido reparado.

Incluso la fachada principal del aeropuerto sufrió daños visibles, con cristales rotos y placas de metal faltantes, pero la Aeronáutica Civil (Aerocivil) dio su aprobación para que vuelos turísticos lleguen a Pereira, capital del departamento de Risaralda.

Por su parte, Avianca retomará operaciones este miércoles con tres frecuencias diarias desde Bogotá y a partir del jueves 27 lo hará con una al día desde Medellín, “aumentando progresivamente su capacidad y frecuencias hasta alcanzar 10 vuelos diarios, ocho desde Bogotá y dos desde Medellín, a medida que la infraestructura del aeropuerto recupere plena capacidad operativa”.

Latam Airlines Colombia también retomará este miércoles sus vuelos a Pereira, inicialmente con dos frecuencias diarias desde Bogotá y una desde Medellín, para un total de 21 vuelos semanales.

La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace dos semanas ascendió a 331, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

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