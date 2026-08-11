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Resumen

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Varias personas retiran los escombros de una casa derrumbada tras el terremoto que azotó Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
Varias personas retiran los escombros de una casa derrumbada tras el terremoto que azotó Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes un programa de subsidios de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país.

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