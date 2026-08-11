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Integrantes del Ejercito de Colombia y voluntarios realizan una operación de rescate en los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4, en el sector de La Lorena en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Integrantes del Ejercito de Colombia y voluntarios realizan una operación de rescate en los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4, en el sector de La Lorena en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos según el balance de autoridades departamentales.

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