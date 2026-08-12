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El papa León XIV. Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci
El papa León XIV. Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci
Por Agencia EFE

El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados del terremoto de Colombia que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución.

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