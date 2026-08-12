El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros para los afectados del terremoto de Colombia que será destinada directamente a la Conferencia Episcopal para que se ocupe de su distribución.

La suma de 100.000 euros se destina directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas, informaron los medios vaticanos.

El monto fue acordado con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes, mientras que el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, que dirige el ‘limosnero’ , el español Luis Marín de San Martín seguirá atento a otras necesidades.

El papa Leon XIV ofreció este miércoles sus oraciones por las familias de las víctimas del terremoto en Colombia “y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia” y expresó su agradecimiento a los que realizan tareas de búsqueda y asistencia.

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”, afirmó el papa en la audiencia general, durante el saludo a los fieles en español.

El papa León XIV durante el encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital, este martes, en el IFEMA. (Foto: EFE/Javier Lizon)

Y agregó: “mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

También expresó su “gratitud a todos aquellos que se han esforzado en las labores de rescate y asistencia a las víctimas”, dijo el pontífice en español.

El terremoto de magnitud 7,4 ha causado por el momento al menos dos centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

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