Terremoto 7.4 en Colombia EN VIVO: cifra de muertos, heridos y últimas noticias
Según el último informe nacional, el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido 250 cuerpos, de los cuales 227 ya fueron reconocidos y 189 entregados a sus familias.
- Sube a 273 la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia
- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377 , informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.
- Chef José Andrés dona un millón de dólares para reabrir pequeños restaurantes en Colombia tras terremoto
El reconocido chef español José Andrés anunció este miércoles un millón de dólares para Colombia y ayudar a que los “pequeños negocios de alimentos” en ese país sudamericano reabran sus puertas después del terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, que hasta el momento deja 265 muertos y 3.494 heridos.
- ¿El terremoto de Colombia puede provocar otros sismos? Esto dicen los especialistas (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán)
El gobierno determinó “hacer uso de la emergencia económica”, señaló el mandatario, quien asumió el 7 de agosto con la consigna de no crear más tributos pese a haber encontrado, según él, un Estado desfinanciado. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ)
- Presidente de Colombia anuncia “emergencia económica” para afrontar letal terremoto
- El presidente Abelardo de la Espriella anunció el miércoles que declarará la emergencia económica en Colombia para afrontar el terremoto que deja miles de víctimas, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.
Sigue en esta nota de El Comercio las más recientes noticias que llegan desde Colombia, país que el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la mañana, fue sacudido por un potente terremoto de magnitud 7.4 que deja hasta el momento al menos 265 fallecidos y más de 3.400 heridos.
Sigue en esta nota de El Comercio las más recientes noticias que llegan desde Colombia, país que el pasado lunes 10 de agosto, en horas de la mañana, fue sacudido por un potente terremoto de magnitud 7.4 que deja hasta el momento al menos 265 fallecidos y más de 3.400 heridos.