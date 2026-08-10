Terremoto en Colombia EN VIVO: últimas noticias tras sismo de magnitud 7.4
- Heridos y daños en Chocó
Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del departamento de Chocó, en el occidente de Colombia, aseguró que hay heridos y graves daños en las edificaciones tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, indicó la autoridad en su cuenta de ‘X’.
- El sismo registrado en Colombia se sintió también en diversas partes de Ecuador y Panamá
En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.
- El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.
El terremoto se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.