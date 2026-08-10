Por Agencia EFE

Apenas pasó el terremoto, Mariela García agarró su motocicleta y salió a buscar a su hijo Juan Pablo Arango, estudiante de último año de la Universidad Santiago de Cali, y tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, una corazonada la llevó hasta una vivienda convertida en escombros, frente a la que encontró estacionado el automóvil del joven.

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