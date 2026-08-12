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Un helicóptero llega con ayudas al lugar del epicentro del terremoto con magnitud de 7,4, este miércoles en San José de Palmar (Colombia). Foto: EFE/Jean Arriaga
Un helicóptero llega con ayudas al lugar del epicentro del terremoto con magnitud de 7,4, este miércoles en San José de Palmar (Colombia). Foto: EFE/Jean Arriaga
/ Jean Arriaga
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano anunció este miércoles que va aceptar la entrada en el país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para colaborar en las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes.

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