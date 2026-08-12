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El Gobierno colombiano anunció este miércoles que va aceptar la entrada en el país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para colaborar en las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes.
El Gobierno colombiano anunció este miércoles que va aceptar la entrada en el país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para colaborar en las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes.
El recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, hizo este anuncio -en la red social X- y explicó que estos grupos llegarán para relevar a los equipo colombianos que están trabajando en el terreno sin parar desde el día del sismo.
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La “evolución” de la situación “permite sacar como conclusión” que “va a haber necesidad” de hacer “relevos” en los equipos de búsqueda y rescate, al anticipar el “agotamiento” de los recursos humanos nacionales, explicó.
Tamayo, quien aseguró que estos apoyos internacionales se están tramitando, no aportó detalles sobre la fecha de incorporación de estos equipos o sobre el personal que incluirían.
El nuevo funcionario recalcó además que los equipos extranjeros que van a participar en las labores de rescate cumplen con “estándares internacionales” y están certificados por sus respectivos países y por entes especializados.
El director de la UNGRD no hizo referencia a las brigadas de rescatistas mexicanos que llegaron ya en la mañana de este miércoles a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) y una de las ciudades más afectadas con casi un centenar de fallecidos.
También en X, el canciller colombiano, Omar Bula, afirmó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está aceptando la ayuda humanitaria internacional que se le está ofreciendo “sin ninguna consideración política o ideológica”.
Bula destacó el “contacto permanente” del Ejecutivo colombiano con agencias y organismos de Naciones Unidas, así como la ayuda humanitaria recibida en las últimas horas procedente de El Salvador y México.
El Gobierno colombiano trabaja “sin parar para coordinar los ofrecimientos de ayuda humanitaria de muchos, muchos países”, afirmó el ministro, para añadir que Colombia se encuentra en un “momento crítico”.
El terremoto, el más grave que afecta a Colombia en lo que va de siglo, se registró en la mañana del lunes y hasta el momento ha dejado 239 personas muertas y al menos 3.775 heridas de diversa consideración en cinco departamentos del país.
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