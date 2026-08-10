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Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

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