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Resumen

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Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Personas observan los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

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