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El terremoto, con epicentro en Colombia, fue sentido en Darién y Guna Yala y provocó evacuaciones preventivas en edificios de Panamá. Foto: Captura de video/ X/ @B16Peralta
El terremoto, con epicentro en Colombia, fue sentido en Darién y Guna Yala y provocó evacuaciones preventivas en edificios de Panamá. Foto: Captura de video/ X/ @B16Peralta
Por Agencia EFE

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades del país.

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