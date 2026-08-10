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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una conferencia de prensa en la Casa de Nariño, Palacio Presidencial de Bogotá, el 3 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El expresidente colombiano Gustavo Petro pidió este lunes a los integrantes de su partido, el Pacto Histórico, y a sus simpatizantes coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país y que deja un balance parcial de 111personas muertas.

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