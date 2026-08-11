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Resumen

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Una persona espera junto a los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, en el sector de La Lorena en Pereira, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Una persona espera junto a los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, en el sector de La Lorena en Pereira, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

Dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto que azotó este lunes a Colombia lograron establecer contacto con sus familiares este martes.

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