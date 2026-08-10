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Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

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