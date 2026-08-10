Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública de Cali.

En este centro sanitario, uno de los más importantes del suroeste del país, el personal médico atiende a pacientes bajo carpas habilitadas en uno de sus jardines mientras se evalúan los daños y se reorganiza la atención tras el terremoto.

También presentan daños estructurales la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

Las autoridades ordenaron cancelar y reprogramar temporalmente cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no fueran de extrema urgencia, con el objetivo de liberar capacidad para atender a los afectados por el terremoto.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Hasta ahora, el reporte nacional de daños es de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, según dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su primera declaración pública tras el terremoto.

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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira | Video: EFE

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