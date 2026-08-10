Luego del terremoto de 7.4 que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, en Colombia, miles de ciudadanos se encuentran en estado de shock y a la espera de más ayuda de parte de las autoridades.

En tanto, al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el temblor que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado.

Videos en redes sociales muestran desastres

En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle se agarran a una motocicleta de la Policía y a otros elementos del entorno.

The damage sustained by the Manizales Cathedral are pictured after the earthquake in Manizales, Colombia, on August 10, 2026. A strong earthquake struck Colombia on August 10 and was strongly felt in major cities such as Bogota and Cali, and even in Quito and Panama, according to the Colombian Geological Service and as confirmed by AFP reporters. (Photo by Andres Valencia / AFP) / ANDRES VALENCIA

“Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido”, dijo a EFE Johanna Ramírez, una mujer de Pereira que cuida a una pareja de ancianos.