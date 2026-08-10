Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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Terremoto de 7.4 en Colombia
  • Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Mujeres observan un edificio dañado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Mujeres observan un edificio dañado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Mujeres observan un edificio dañado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Una anciana es trasladada en un mueble cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Una anciana es trasladada en un mueble cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Una anciana es trasladada en un mueble cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • En la imagen se aprecian los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto que azotó Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    En la imagen se aprecian los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto que azotó Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    En la imagen se aprecian los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto que azotó Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Varias personas reciben atención médica cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Varias personas reciben atención médica cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Varias personas reciben atención médica cerca de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    La gente evacúa tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • En la imagen se aprecian escombros en una calle tras el terremoto que sacudió Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    En la imagen se aprecian escombros en una calle tras el terremoto que sacudió Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    En la imagen se aprecian escombros en una calle tras el terremoto que sacudió Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Trabajadores se recuperan de los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Trabajadores se recuperan de los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Trabajadores se recuperan de los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Un hombre camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Un hombre camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Un hombre camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

  • Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
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    Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

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    Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Por Redacción EC, Agencia AFP

Luego del terremoto de 7.4 que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, en Colombia, miles de ciudadanos se encuentran en estado de shock y a la espera de más ayuda de parte de las autoridades.

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