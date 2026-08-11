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Integrantes de organismos de socorro buscan personas desaparecidas en los escombros del edificio Torres del Limonar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Integrantes de organismos de socorro buscan personas desaparecidas en los escombros del edificio Torres del Limonar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, este martes en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Por Agencia EFE

Las primeras luces del día mostraron este martes con mayor claridad las heridas que dejó en Cali el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia y causó al menos 169 muertes, 85 de ellas en esta ciudad.

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