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Mateo Valencia Valencia, hijo de Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano, municipio de Chocó, quien perdió la vida durante el terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Alcaldía Bahía Solano)
Mateo Valencia Valencia, hijo de Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano, municipio de Chocó, quien perdió la vida durante el terremoto en Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Alcaldía Bahía Solano)
Por Agencia EFE

Un niño de seis años, hijo de Leonel Valencia, alcalde del municipio de Bahía Solano, en el departamento del Chocó (oeste), falleció este lunes en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de Colombia y que deja al menos 132 fallecidos.

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