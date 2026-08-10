icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer observa a los rescatistas que buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
Una mujer observa a los rescatistas que buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los sismos registrados recientemente en Venezuela, pese a que ambos alcanzaron magnitudes similares, explicó a EFE Viviana Dionisio, sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.