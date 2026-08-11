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Resumen

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Una mujer hace un gesto entre los escombros de una casa derrumbada tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Una mujer hace un gesto entre los escombros de una casa derrumbada tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

Carlos Andrés Aponte Marín regresó a Cali desde Bogotá, donde acababa de comenzar un nuevo trabajo, para buscar a su familia después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad y encontró su hogar convertido en una montaña de hormigón, con sus padres y su sobrina atrapados entre los escombros.

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