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El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en el Batallón Pichincha después de jurar su cargo, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso en el Batallón Pichincha después de jurar su cargo, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afronta su primera gran prueba de gestión horas después de asumir el poder: un terremoto de magnitud 7,4 que ha causado cientos de muertos, miles de heridos y una emergencia que obliga al nuevo Gobierno a volcarse en las regiones más afectadas.

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