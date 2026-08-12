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Resumen

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Los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia AFP

El presidente derechista Abelardo de la Espriella anunció el miércoles que declarará la emergencia económica en Colombia para afrontar el terremoto que deja miles de víctimas, una medida que lo faculta a decretar impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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