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Resumen

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Personas transitan en motocicletas frente a una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia. (EFE/ Carlos Ortega).
Personas transitan en motocicletas frente a una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia. (EFE/ Carlos Ortega).
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales, informó este miércoles el Gobierno.

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