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Rescatistas y voluntarios levantan los brazos pidiendo silencio durante una operación de rescate en el sector de La Lorena en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
Rescatistas y voluntarios levantan los brazos pidiendo silencio durante una operación de rescate en el sector de La Lorena en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia, el 11 de agosto de 2026. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Cuando los puños se ponen en alto y los rescatistas piden silencio se abre un halo de esperanza de que haya sobrevivientes bajo los escombros en la ciudad colombiana de Pereira, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes.

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