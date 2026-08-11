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Resumen

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Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso de entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso de entre los escombros que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Cali, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán).
/ ERNESTO GUZMÁN JR
Por Agencia EFE

La biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida este martes de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali, por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes y que deja hasta ahora 95 muertos y 949 heridos en la ciudad.

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