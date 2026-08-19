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Miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Marina recuperan cuerpos de un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,4, en el barrio Capri, al sur de Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Marina recuperan cuerpos de un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,4, en el barrio Capri, al sur de Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Colombia registra 314 víctimas mortales diez días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este miércoles.

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