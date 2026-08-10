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Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Leonardo Castañeda / EFE)
Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4, en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Leonardo Castañeda / EFE)
/ Leonardo Castañeda
Por Agencia EFE

Seis viviendas resultaron afectadas en Ecuador como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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