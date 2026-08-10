Seis viviendas resultaron afectadas en Ecuador como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
La institución detalló que en la provincia andina del Carchi (fronteriza con Colombia) se reportaron grietas en paredes de tres viviendas, al igual que en otras tres viviendas de la provincia costera de Esmeraldas, también en la zona fronteriza.
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De acuerdo a la SNGR seis familias están afectadas por daños leves en sus viviendas.
Además, en la provincia costera del Guayas (suroeste) se registró el desprendimiento de la mampostería de un edificio, y los restos cayeron a la acera.
El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el temblor.
Pobladores de varias provincias de Ecuador, como la de Pichincha -cuya capital es Quito- reportaron haber sentido el terremoto ocurrido en Colombia.
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira | Video: EFE
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