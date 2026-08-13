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Vickye Giraldo abraza a su gato Polux tras ser rescatado durante la búsqueda de supervivientes después del terremoto que azotó Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Vickye Giraldo abraza a su gato Polux tras ser rescatado durante la búsqueda de supervivientes después del terremoto que azotó Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia AFP

Vickye Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir en Cali. La esperanza vuelve para algunos damnificados del terremoto en Colombia que, como ella, han podido reencontrarse con sus mascotas.

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